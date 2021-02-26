Для защиты амурских тигров от пожаров в Приморье создали добровольную дружину

Фото: amur-tiger.ru

Для защиты животных, обитающих в национальном парке «Бикин», от лесных пожаров создали добровольную дружину. Новое подразделение начало действовать в январе этого года, а накануне, 24 февраля, прошли первые учения, сообщают в пресс-службе центра «Амурский тигр».

— Во время тренировки добровольные пожарные сымитировали пожар на территории села Красный Яр. После обнаружения источника возгорания квадрокоптером мобильная группа пожарных выдвинулась к «месту происшествия», локализовала огонь, а затем полностью потушила его водой из пожарных рукавов. Весь процесс – от момента обнаружения до ликвидации пожара – занял не более 15 минут, – рассказали в пресс-службе центра по защите краснокнижных животных. – Отметим, что соглашением с министерством ГО и ЧС Приморского края предусмотрена выработка и реализация совместных мероприятий, направленных на сохранение и преумножение популяции амурского тигра, предупреждение возникновения и тушение природных пожаров в целях сохранения среды обитания амурского тигра и его кормовой базы.

Пожарная дружина в селе Красный Яр не станет единственной. Планируется создать несколько бригад, которые смогут оперативно реагировать как на возгорания в лесу, так и на пожары в самих населённых пунктах.

Алексей Кудрявцев, директора национального парка «Бикин», рассказал, что благодаря регулярно проводимым противопожарным мероприятиям, последние несколько лет крупных лесных пожаров в тайге не случается, однако, нужно быть готовыми ко всему.