Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
26февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:30 0

Шесть призовых мест привезли амурские кикбоксеры с первенства в Чите

Шесть призовых мест привезли амурские кикбоксеры с первенства в Чите

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе пойнт-файтинг прошли в Чите. Амурскую область на соревнованиях представили 11 спортсменов.

В итоге шесть кикбоксеров заняли призовые места.

— В дисциплине поинтфайтинг: первое место у Данила Хачатряна (БК «Спарта», г. Райчихинск), второе у Виталия Волгузова (БК «Спарта», г. Райчихинск) и ещё одно втрое место у Александра Чуранова (БК «Спарта», г. Райчихинск).

Далее в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком: первое место у Андрея Елина (СК «Машина», г. Благовещенск), третье место у Ивана Никифорова (СК «Варяг» г. Тында), – рассказали в амурской федерации кикбоксинга.

Есть призёр ещё в одной дисциплине — лайт-контакт. Дарья Голованова из Усть-Ивановки оказалась тут третьей.

Интересно, что кубком за лучшую технику наградили Андрея Елина.

Всего в соревнованиях поучаствовало более 350 спортсменов из восьми регионов.

Просмотров всего: 219

#Дальний Восток #спорт

распечатать


Происшествия

В Амурской области увеличилось количество фальшивых денег
Спорт

На второй этап ралли-спринта в Благовещенске будут пускать зрителей
Власть 6

Василий Орлов: «Открытие новой современной площадки в БГПУ позволит решить основную проблему подготовки педагогов в Приамурье и на Дальнем Востоке»
Происшествия

Читинского срочника, сбежавшего из армии 16 лет назад, нашли только после смерти
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь