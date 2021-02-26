Шесть призовых мест привезли амурские кикбоксеры с первенства в Чите

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе пойнт-файтинг прошли в Чите. Амурскую область на соревнованиях представили 11 спортсменов.

В итоге шесть кикбоксеров заняли призовые места.

— В дисциплине поинтфайтинг: первое место у Данила Хачатряна (БК «Спарта», г. Райчихинск), второе у Виталия Волгузова (БК «Спарта», г. Райчихинск) и ещё одно втрое место у Александра Чуранова (БК «Спарта», г. Райчихинск).

Далее в дисциплине фулл-контакт с лоу-киком: первое место у Андрея Елина (СК «Машина», г. Благовещенск), третье место у Ивана Никифорова (СК «Варяг» г. Тында), – рассказали в амурской федерации кикбоксинга.

Есть призёр ещё в одной дисциплине — лайт-контакт. Дарья Голованова из Усть-Ивановки оказалась тут третьей.

Интересно, что кубком за лучшую технику наградили Андрея Елина.

Всего в соревнованиях поучаствовало более 350 спортсменов из восьми регионов.