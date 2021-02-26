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26февраля
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сегодня, 00:32

Гороскоп на 26 февраля: Весы всё успеют в срок, а Дев ожидает успех

Гороскоп на 26 февраля: Весы всё успеют в срок, а Дев ожидает успех

Восход Солнца: 07:19
Заход Солнца: 18:06
Солнце в Рыбах.

Овен. Будьте исключительно дипломатичными и обходительными с людьми в этот день, ведь среди случайных прохожих окажется человек, который сможет существенно улучить ваше материальное положение.

Телец. Не забывайте делать гимнастику, в здоровом теле пребывает здоровый дух.

Близнецы. Не рвите связи, если не уверены в решении на сто процентов. Ещё придет время сжигать мосты, но пока вы руководствуетесь эмоциями, а не здравым смыслом.

Рак. Действуйте от простого к сложному, правильно оценивайте силы, они ведь не безграничные.

Лев. Постарайтесь сегодня спокойно реагировать даже на беспочвенные обвинения или подозрения.

Дева. Девам можно заниматься любой деятельностью – всё приведет к успеху и прибыли. Возможно, что вы достигните одной из заветных целей, но будьте предельно внимательными.

Весы. О работе забыть вы не сможете, но есть и хорошая новость, вы всё успеете сделать в срок, до дедлайна.

Скорпион. Вашим главным заданием на этот день должен стать отдых, который поможет вам восстановить силы. Этот день - один из самых интересных, перспективных и продуктивных дней февраля 2021 года.

Стрелец. Не тратьте время на споры и попытки переубедить окружающих в своей правоте, это не принесет пользы. Судьба внесет существенные коррективы в ваши планы, будьте готовы к необходимости импровизировать.

Козерог. Жизнь регулярно будет бросать вам вызовы, будущее будет зависеть от того, как вы их примете, от реакции.

Водолей. Постарайтесь не отходить от заранее утвержденных планов. Любые импровизации могут обернуться проблемами с руководителями или сослуживцами.

Рыбы. Контролируйте свои эмоции, сегодня вы можете выйти из себя на ровном месте, испортив себе день.

Астролог: Вальдемар Небоходцев

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