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25февраля
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сегодня, 20:51 0

Три человека погибли в страшном ДТП на севере Приамурья

Три человека погибли в страшном ДТП на севере Приамурья
Фото: @kriminal.blg

Три человека погибли в результате автокатастрофы на севере Амурской области. Столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ.

Инцидент произошёл в Сковородинском районе, сообщает региональное управление ГИБДД. Легковой автомобиль управлялся жителем Якутии, он погиб на месте. Погибли и два его пассажира, их личности пока не установлены.

В причинах ДТП разбираются правоохранительные органы.

Фото предоставлено пабликом @kriminal.blg в Instagram.

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#ДТП #происшествия

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