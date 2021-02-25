Три человека погибли в страшном ДТП на севере Приамурья

Три человека погибли в результате автокатастрофы на севере Амурской области. Столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ.

Инцидент произошёл в Сковородинском районе, сообщает региональное управление ГИБДД. Легковой автомобиль управлялся жителем Якутии, он погиб на месте. Погибли и два его пассажира, их личности пока не установлены.

В причинах ДТП разбираются правоохранительные органы.

Фото предоставлено пабликом @kriminal.blg в Instagram.