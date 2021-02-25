Амурчане могут выиграть грант в сфере реализации национальной политики

Конкурс грантовой поддержки в сфере реализации национальной политики пройдёт в Приамурье в четвёртый раз.

Традиционно общий грантовый фонд оставляет один миллион рублей. Эти средства пойдут на реализацию проектов и инициатив, которые укрепляют общероссийское гражданское единство, а также развивают межнациональные и межконфессиональные отношения.

— За три года реализации программы уже поддержано 16 проектов. Это были проекты, направленные на создание условий для развития и сохранения амурского казачества и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов севера Амурской области. В рамках грантовой поддержки для народных коллектив приобретались музыкальные инструменты, шились костюмы в национальном стиле, также осуществлялась поддержка форумов мастеров декоративно-прикладного искусства коренных малочисленных народов Севера и других национальностей, проживающих на территории нашего региона, – сообщила министр культуры и национальной политики области Надежда Доргунова.

В 2019 году был реализован уникальный проект – сборник «Сказки эвенкийской бабушки», которой уже заинтересовались мультипликаторы. Сборник издали не только в печатном виде, но и в аудиоформате, причем сразу на двух языках – русском и эвенкийском. В 2020 году на средства гранта был издан заключительный том книги «Солдаты Победы», в которой рассказано о вкладе наших земляков разных возрастов, национальностей и вер в дело Великой Победы.

В 2021 году конкурс стартует в марте. Документы в соответствии будут приниматься в течение 30 календарных дней, сообщает пресс-служба правительства области.