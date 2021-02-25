Для российского бизнеса продлили программу льготного кредитования

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В России продлили программу льготного кредитования бизнеса на 2021 год. Запуск новой годовой кредитной программы ФОТ 3.0 одобрил Владимир Путин, сообщает региональное минэкономразвития.

Как рассказал премьер-министр страны Михаил Мишустин на встрече с членами совета палаты Совета Федерации, новая мера поддержки предусмотрена для бизнесменов из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей. В первую очередь это относится к сферам общественного питания, культуры, спорта, развлечений, организации мероприятий, туристического бизнеса и другим.

При этом изменятся условия получения поддержки, касающиеся процентной ставки льготного кредита. Вместо двух процентов в 2020 году она составит три процента. По словам премьер-министра, это связано с постепенным восстановлением экономики страны.

Также компании из пострадавших отраслей получат возможности для дальнейшего роста. В течение первого полугодия бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по кредиту.

— Только во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Кроме того, теперь в программу будут допущены от микро- и малых до крупных предприятий из числа наименее восстановившихся отраслей. Рассчитываем, что потенциально этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работает порядка 1,5 миллионов человек. Такая мера государственной поддержки даст бизнесу новый импульс к развитию, – рассказал Михаил Мишустин.

По словам министра экономического развития и внешних связей Амурской области Людмилы Старковой, льготная программа кредитования на возобновление деятельности в прошлом году стала самой востребованной федеральной мерой поддержки бизнеса в Приамурье.

— Более 1,4 тысячи предпринимателей региона получили порядка 2,4 миллиардов рублей. Фактически, одна программа превысила две трети от общего объема федеральной помощи малому и среднему бизнесу в регионе. Главным образом это связано с возможностью не возвращать деньги в банк при сохранении общего штата сотрудников. Продление программы поддержки безусловно позволит поддержать виды деятельности, которые дольше всего работали с ограничениями и еще не вернулись к докризисному уровню, — рассказала Людмила Старкова.