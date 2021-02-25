Василий Орлов: «Открытие новой современной площадки в БГПУ позволит решить основную проблему подготовки педагогов в Приамурье и на Дальнем Востоке»

— Это знаменательное событие для системы образования. Этот современный инструмент позволит поделиться новациями с самыми отдалёнными уголками Приамурья и Дальнего Востока. Ведь качество образования зависит от педагогов, – отметил замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.

Проект центра представил губернатор Амурской области Василий Орлов. В августе прошлого года во время рабочей поездки в регион премьер-министр РФ Михаил Мишустин одобрил реализацию задумки.

— Во время визита в область премьер-министра Михаила Мишустина мы заручились его поддержкой в создании центра. Идея в том, чтобы на базе старейшего на Дальнем Востоке педагогического вуза начать готовить и переобучать педагогов, обладающих современными компетенциями в сфере новых технологий. На сегодня в Амурской области по нацпроекту «Образование» созданы десятки современных центров. За последние два года открыто 68 центров «Точка роста», два центра «IT-Куб», центр выявления и поддержки одаренных детей «Вега», Центр опережающей профессиональной подготовки, Дом научной коллаборации, четыре технопарка «Кванториум», два из которых – мобильные. Дети с удовольствием пользуются новой техникой, но мы видим, что в некоторых территориях квалификация преподавателей не совершенна. Новая площадка позволит решить проблему подготовки педагогов в Амурской области и на Дальнем Востоке. Уже принято решение о ремонте двух исторических зданий БГПУ, который пройдёт за два года, – прокомментировал Василий Орлов.

Новый образовательный центр решит проблемы регионального дефицита высокотехнологичных IT-компетенций в педагогической сфере. Участие в семинарах могут принимать студенты, обучающиеся по педагогическому профилю, и уже действующие учителя.

— Наша задача – дать ученику все необходимые знания, которые позволят ему стать успешным в будущем. Это в большей степени зависит от педагога, – подчеркнула зампред регионального правительства, министр образования и науки области Светлана Яковлева.

В день открытия центра состоялся первый практический семинар. Амурские педагоги постигали технологию применения беспилотного летательного аппарата и геоинформационной системы в организации проектов школьников.

Напомним, что на базе БГПУ также готовят инструкторов по туризму и проводят курсы по использованию смартфонов для пенсионеров. Пользоваться гаджетами людей преклонного возраста обучают преподаватели кафедры информатики и математики БГПУ и студенты.