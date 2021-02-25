Число жертв COVID-19 в Приамурье достигло 170

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Всего с начала пандемии в Приамурье заболели 20 877 человек. 19 280 выздоровели, 170 скончались.

По данным амурского управления Роспотребнадзора, темп прироста держится на уровне в 0,2 процента.

У 29 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (66%), у 15 – в виде пневмонии (34%), бессимптомных случаев нет.

Показатель заболеваемости составляет 2 642,51 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 787 657 человек, в том числе за последние сутки – 2 597.