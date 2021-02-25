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25февраля
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сегодня, 17:39 1

Амурские инвалиды по зрению получат деньги из бюджета области на содержание собак-поводырей

Амурские инвалиды по зрению получат деньги из бюджета области на содержание собак-поводырей
Фото: pixabay.com

Правительство Приамурья решило выделить деньги из бюджета амурским инвалидам по зрению на содержание собак-поводырей. Ранее такая поддержка оказывалась только за счёт средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В 2021 году инвалиды по зрению имеют право на получение 26,5 тысяч рублей из средств федерального бюджета на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников. Правительство Приамурья решило ежегодно выплачивать дополнительно 25 тысяч рублей на эти же цели. Стоит отметить, что Амурская область – второй регион после Камчатского края, кто ввел данную меру поддержки ещё и за счёт средств региональной казны.

— На территории Амурской области в настоящее время проживает пять инвалидов по зрению, имеющих в пользовании в качестве специального средства для ориентации собаку-проводника. В Благовещенске таких граждан двое, и по одному в Свободном, Зее и Бурейском районе, – сообщили в пресс-службе министерства соцзащиты населения региона.

В январе 2021 года специалисты соцзащиты проинформировали заинтересованных амурчан о новой льготе и приняли соответствующие заявления и документы для ее получения. Социальная выплата уже предоставлена получателям в феврале этого года.

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#соцзащита

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    53 минуты назад

    Хорошая помощь для инвалидов!

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