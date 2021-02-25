Читинского срочника, сбежавшего из армии 16 лет назад, нашли только после смерти

Солдат-срочник пропал 20 сентября 2004 года. Он ушёл с танкодрома в посёлке Песчанка в лес и не вернулся. Следствие рассматривало различные версии его исчезновения – это и убийство сослуживцами, и утопление в техническом водоёме – танковом бассейне для подводного вождения. Однако, ни одно предположение не подтвердилось.

В сентябре 2020 года в частом доме в Чите следователи обнаружили тело неизвестного мужчины. Его гражданская жена рассказала, что все документы жертвы сгорели при пожаре. В базе данных мужчины также не было, поэтому было решено установить его личность по отпечаткам пальцев. Тогда и обнаружилось, что это дезертировавший 16 лет назад срочник. По фотографии мужчину опознала мать.

— Собранные по уголовному делу доказательства позволили принять законное и обоснованное решение о его прекращении в связи со смертью, – рассказали в следственном управлении корреспонденту ИА РИА Новости.