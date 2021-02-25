Певица Жасмин высказалась о муже, объявленном в международный розыск

В последнее время Жасмин игнорировала вопросы про своего мужа в Сети. Но в честь Дня защитника Отечества певица опубликовала в своём Instagram фото с отцом и поздравила мужчин с праздником. Любопытные подписчики тут же стали интересоваться, где же Шор.

Жасмин возмутилась таким бестактным вопросам, но после этого добавила, что у Илана всё хорошо.

Певица и Илан Шор поженились в 2011 году. В их семье родились сын Мирон и дочь Маргарита.

Два года назад мужа Жасмин обвинили в банковских махинациях и приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Но Шор сумел покинуть родину и теперь объявлен в международный розыск.

Несмотря на проблемы с законом, Илан не остался без поддержки семьи. Жасмин верит, что вместе они смогут преодолеть трудности.