Певица Жасмин высказалась о муже, объявленном в международный розыск
Певица Жасмин возмутилась вопросу своих подписчиков про своего мужа. Супруг артистки Илан Шор с августа 2019 года объявлен в международный розыск, сообщает радио «Комсомольская правда».
В последнее время Жасмин игнорировала вопросы про своего мужа в Сети. Но в честь Дня защитника Отечества певица опубликовала в своём Instagram фото с отцом и поздравила мужчин с праздником. Любопытные подписчики тут же стали интересоваться, где же Шор.
Жасмин возмутилась таким бестактным вопросам, но после этого добавила, что у Илана всё хорошо.
Певица и Илан Шор поженились в 2011 году. В их семье родились сын Мирон и дочь Маргарита.
Два года назад мужа Жасмин обвинили в банковских махинациях и приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Но Шор сумел покинуть родину и теперь объявлен в международный розыск.
Несмотря на проблемы с законом, Илан не остался без поддержки семьи. Жасмин верит, что вместе они смогут преодолеть трудности.
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