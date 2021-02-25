Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:29 0

Певица Жасмин высказалась о муже, объявленном в международный розыск

Певица Жасмин высказалась о муже, объявленном в международный розыск
Фото: woman.ru

Певица Жасмин возмутилась вопросу своих подписчиков про своего мужа. Супруг артистки Илан Шор с августа 2019 года объявлен в международный розыск, сообщает радио «Комсомольская правда».

В последнее время Жасмин игнорировала вопросы про своего мужа в Сети. Но в честь Дня защитника Отечества певица опубликовала в своём Instagram фото с отцом и поздравила мужчин с праздником. Любопытные подписчики тут же стали интересоваться, где же Шор.

Жасмин возмутилась таким бестактным вопросам, но после этого добавила, что у Илана всё хорошо.

Певица и Илан Шор поженились в 2011 году. В их семье родились сын Мирон и дочь Маргарита.

Два года назад мужа Жасмин обвинили в банковских махинациях и приговорили к семи с половиной годам тюрьмы. Но Шор сумел покинуть родину и теперь объявлен в международный розыск.

Несмотря на проблемы с законом, Илан не остался без поддержки семьи. Жасмин верит, что вместе они смогут преодолеть трудности.

Просмотров всего: 35

#шоу-бизнес

распечатать


В России и мире

Май Абрикосов напомнил Бородиной, как её бывший парень носил женскую одежду
В России и мире

Невеста Данко резко высказалась о женщинах, подающих на алименты
В России и мире 1

Актриса Анна Цуканова-Котт поздравила мужчин откровенным снимком
В России и мире

Ксения Бородина похвасталась серьгами за 400 тысяч рублей
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь