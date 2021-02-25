В Приамурье спасатели вывезли из тайги охотника после приступа эпилепсии

Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Поздно вечером 24 февраля в службу 112 обратились охотники из Архаринского района. Как рассказали амурчане, у одного из мужчин случился приступ эпилепсии, он не мог самостоятельно передвигаться, сообщает пресс-служба амурского центра ГЗ и ПБ.

Охотники оказались в 26 километрах от села Кундур. Им на помощь выдвинулись пожарные из части № 61 Архары и пожарного поста Кундура. На просёлочной дороге спасатели нашли автомобили охотников. Дальше охотников искали по следам.

Около четырёх часов утра людей удалось найти. Пострадавшего доставили к машине скорой помощи, которая ждала на трассе.

20 февраля спасателям поступила информация о том, что в пятидесяти километрах от посёлка Хвойного Зейского района сломался КамАЗ с пятью пассажирами. На следующий день всех людей удалось спасти и вывезти в Зею.