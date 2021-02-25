Амурские общественники и волонтёры могут получить субсидии

Фото: Амур.Инфо

Министерство здравоохранения Приамурья объявило конкурс в рамках проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография». Амурские волонтёрские движения и социально-ориентированные некоммерческие организации (СО НКО) могут претендовать на получение субсидий из областного бюджета на реализацию своих идей, сообщают в пресс-службе правительства области.

Проекты, направление на пропаганду и популяризацию ЗОЖ, правильного питания и отказ от вредных привычек можно предоставить в период с 24 февраля по 25 марта. После чего, лучшие проекты получат субсидии из областного бюджета.

Принять участие в конкурсе могут организации, существующие не менее полугода, не имеющие проблем с законом и не являющиеся иноагентами. Стоит отметить, что, если НКО или волонтёрская организация уже получает из областного бюджета средства на реализацию других проектов, участником этого конкурса она быть не может.

Заявки на участие в конкурсе вместе с пакетом необходимых документов нужно предоставить в правительство Амурской области в кабинет 449 с 14:00 до 18:00. От одной организации можно предоставить только одну заявку.

Дополнительную информацию можно получить на сайте правительства Приамурья и по телефону: 200-760