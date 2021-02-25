Олег Имамеев рассказал о сложностях с открытием нового приюта для животных в Благовещенске

Во время прямого эфира в Instagram мэра Благовещенска спросили про отлов собак, ремонт дорог и благоустройство города. Также Олег Имамеев рассказал, как городские власти собираются защитить город от летних наводнений.

Про благоустройство

Мэр города рассказал о планах по благоустройству города. По его словам, обязательно проведут реновацию сквера возле магазина «Благовещенск». Даты пока неизвестны, но договорённости со спонсорами уже есть.

Что касается множества вопросов по освещению города – работа здесь уже ведётся в рамках концессионного соглашения. Оно позволит в короткий срок установить по всему городу современное освещение, а провода спрятать под землю.

Затронули и вопрос незаконных гаражей. К мэру обратилась женщина-инвалид второй группы, которая владеет таким гаражом.

— Мы исполняем закон, и по нормативу все незаконные гаражи должны быть демонтированы. При этом неважно, какому лицу они принадлежат. В этом году администрация вывезет триста незаконных гаражей, это гораздо больше, чем в предыдущие годы, – ответил мэр.

По словам главы администрации, купить у муниципалитета землю под гараж можно, обратившись в комитет по управлению муниципальным имуществом.

Про дороги

По словам Олега Имамеева, работа по ремонту городских дорог велась и ведётся по плану. В ближайшие пять лет все разрушенные при дорожных работах тротуары и бордюры должны восстановить. Делать это будут за счёт компаний, которые вели перекоп. В 2021 году отремонтируют дорогу на Верхнеблаговещенское, приведут в порядок Калининское кольцо.

Летом планируется восстановить провал асфальта по улице Кузнечной, там, где летом была просадка грунта из-за неисправности коллектора. Сейчас АКС ищут средства на восстановление дороги.

Про собак

Был поднят наболевший вопрос про бездомных собак, которые держат в страхе некоторые районы города. По словам Олега Имамеева, ситуация должна выровняться в первой декаде марта – именно тогда заработает служба для отлова собак. Весной должен заработать и муниципальный приют в Игнатьеве.

— Мы планировали открытие приюта до конца февраля, но сроки сдвигаются по объективным причинам. Мы не можем набрать необходимый штат. Как только всё заработает, служба по отлову собак сразу начнёт работу по заявкам горожан, – рассказал Олег Гатауллович.

Также мэр обещал благоустроить в городе как минимум несколько территорий для выгула и дрессировки собак. Сейчас администрация города изучает требования к таким территориям и ищет подходящие зоны.

Про защиту от летних дождей

Волнует благовещенцев и предстоящий летний сезон. Жители микрорайона спросили, как их собираются спасать от уже традиционного «потопа».

— Мы уже подали заявку на проведение работ по отводному коллектору, который будет освобождать микрорайон от воды, также помогать уходить воде будут и магистрали по Дьяченко и Кантемирова.

Прокомментировал мэр и внушительную стоимость новой схемы ливневых канализаций города. По предварительным подсчетам, на неё уйдёт шесть миллиардов рублей.

— Это предварительные цифры, которые специалисты высчитали по аналоговому проекту. После госэкспертизы и конкретных проектных решений станет известна итоговая сумма, скорее всего, она будет меньше, – пояснил Олег Имамеев.