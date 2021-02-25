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25февраля
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сегодня, 15:54 0

Май Абрикосов напомнил Бородиной, как её бывший парень носил женскую одежду

Май Абрикосов напомнил Бородиной, как её бывший парень носил женскую одежду
Фото: hotgeo.ru

Бывший участник проекта «Дом-2» Май Абрикосов осудил Ксению Бородину за критику молодых звёзд и напомнил, как её бывший парень Михаил Терёхин носил женскую одежду, пишет ФАН.

Недавно Бородина раскритиковала блогера Даню Милохина за фотографию в женском наряде, которую он опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке молодой человек был одет в пышную юбку и кружевной передник, а его ногти покрывал розовый лак.

Ксения посвятила Милохину возмущённый пост в своём блоге. Она заявила, что «кумир молодежи» должен более ответственно относиться к тому, что выкладывает в соцсети.

В ответ на это Абрикосов рассказал о пикантном увлечении бывшего возлюбленного Ксении. Он напомнил телеведущей, что её бойфренд Михаил Терёхин в свое время одевался в женскую одежду и появлялся на публике в таком виде. По мнению Абрикосова, это выглядело не лучше, чем Даня Милохин в женском образе.

Также Май заявил, что муж Бородиной Курбан Омаров пользуется фотошопом, чтобы сделать свою внешность более привлекательной. В связи с этим бывший участник «Дома-2» считает, что Бородиной не стоит критиковать молодых звёзд за их поведение.

Май Абрикосов уверен, что телеведущая сделала Милохину замечание, чтобы таким образом создать себе пиар.

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#интернет #шоу-бизнес

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