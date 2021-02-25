Май Абрикосов напомнил Бородиной, как её бывший парень носил женскую одежду

Недавно Бородина раскритиковала блогера Даню Милохина за фотографию в женском наряде, которую он опубликовал на своей странице в Instagram. На снимке молодой человек был одет в пышную юбку и кружевной передник, а его ногти покрывал розовый лак.

Ксения посвятила Милохину возмущённый пост в своём блоге. Она заявила, что «кумир молодежи» должен более ответственно относиться к тому, что выкладывает в соцсети.

В ответ на это Абрикосов рассказал о пикантном увлечении бывшего возлюбленного Ксении. Он напомнил телеведущей, что её бойфренд Михаил Терёхин в свое время одевался в женскую одежду и появлялся на публике в таком виде. По мнению Абрикосова, это выглядело не лучше, чем Даня Милохин в женском образе.

Также Май заявил, что муж Бородиной Курбан Омаров пользуется фотошопом, чтобы сделать свою внешность более привлекательной. В связи с этим бывший участник «Дома-2» считает, что Бородиной не стоит критиковать молодых звёзд за их поведение.

Май Абрикосов уверен, что телеведущая сделала Милохину замечание, чтобы таким образом создать себе пиар.