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25февраля
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сегодня, 16:20 0

В Благовещенске автобусы №№ 24 и 25 начнут ходить до комбината «Тепличный»

В Благовещенске автобусы №№ 24 и 25 начнут ходить до комбината «Тепличный»

В столице Приамурья с 27 февраля изменятся схемы движения автобусов номер 24 и 25, теперь их маршруты продлятся до комбината «Тепличный», сообщает пресс-служба мэрии.

Маршрут движения автобусов был изменён по просьбам жителей Благовещенска и Благовещенского района. Мэрия областного центра организовала ремонт дорог и разворотной площадки, обустроено и две остановки.

Автовладельцев просят не парковать личный автотранспорт на территории новых остановок.

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#дороги #мэрия #транспорт

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