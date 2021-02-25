В Благовещенске автобусы №№ 24 и 25 начнут ходить до комбината «Тепличный»
В столице Приамурья с 27 февраля изменятся схемы движения автобусов номер 24 и 25, теперь их маршруты продлятся до комбината «Тепличный», сообщает пресс-служба мэрии.
Маршрут движения автобусов был изменён по просьбам жителей Благовещенска и Благовещенского района. Мэрия областного центра организовала ремонт дорог и разворотной площадки, обустроено и две остановки.
Автовладельцев просят не парковать личный автотранспорт на территории новых остановок.
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