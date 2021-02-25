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25февраля
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сегодня, 16:44 0

Сотрудники минимущества Приамурья помогли пенсионерке, пострадавшей от пожара

Сотрудники минимущества Приамурья помогли пенсионерке, пострадавшей от пожара
Фото: minimushamur

Пенсионерке, потерявшей все свои вещи в пожаре, помогли сотрудники министерства имущественных отношений Приамурья.

Напомним, что 19 января в Благовещенске произошёл пожар в аварийном бараке на улице Ленина. Тогда в пожаре погиб один мужчина, а трое пострадавших отправились в больницу. Самостоятельно покинули здание 15 человек. Одна из жительниц, одинокая пенсионерка Галина Плеханова, осталась без всех вещей и бытовых приборов.

— Наши сотрудники решили помочь одинокой пожилой женщине. В результате пожара она потеряла все свое имущество. Для Галины Александровны были приобретены электрическая плита, чайник, посуда и спальные принадлежности, – сообщили в пресс-службе министерства.

Как пояснили в ведомстве, все деньги на помощь пенсионерке сотрудники минимущества собрали добровольно.

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#областная власть #пожары #хорошие новости

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