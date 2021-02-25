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сегодня, 16:10 3

Си Цзиньпин: в Китае полностью искоренили нищету

Си Цзиньпин: в Китае полностью искоренили нищету
Фото: russian.news.cn

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай одержал полную победу в борьбе с бедностью. Страна является крупнейшей в мире по численности населения.

Генсекретарь ЦК КПК заявил об искоренении абсолютной нищеты в Китае. Он сделал это заявление на торжественном собрании по подведению итогов и награждению отличившихся в кампании по борьбе с бедностью. Си Цзиньпин уточнил, что с 2012 года более 9,6 миллиона жителей переехали из бедных районов страны. При этом каждый год в течение восьми лет в КНР порядка 10 миллионов человек переходили из разряда нищих в категорию населения с более высокими доходами.

Китай внёс значительный вклад в борьбу с бедностью во всем мире. Напомним, что Китай ликвидировал абсолютную нищету на 10 лет раньше намеченного срока.

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#жизнь #Китай #строительство

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    35 минут назад

    А у нас когда?

  • Noir

    Noir
    30 минут назад

    У нас могут хоть завтра, главное правильно посчитать.

  • К.В.Ж.Д. наса а не васа

    К.В.Ж.Д. наса а не васа
    10 минут назад

    Нищета прям на каждом шагу на прошлые выходные в тц острова не протолкнуться и так в каждом магазине на кассе.

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