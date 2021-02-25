Новая госкорпорация поможет инвесторам развивать туризм на Дальнем Востоке

Созданная недавно госкорпорация «Туризм.РФ» будет помогать частным инвесторам создавать объекты туристической инфраструктуры во всех регионах Дальнего Востока. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на онлайн-форуме «Дальний Восток – зима открытий».

Он напомнил, что уже утвержденная национальная программа развития Дальнего Востока предусматривает ускорение роста экономики региона в том числе за счет развития туризма.

— Туротрасль – это очень важный фактор экономического роста, поскольку туриндустрия обладает самым мощным мультипликативным эффектом. В ней участвует более 50 смежных отраслей с хорошим мультипликатором, что создает рабочие места и достойные зарплаты, прежде всего, для местных жителей, – приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

Чернышенко отметил, что интерес туристов к Дальнему Востоку растет, однако путешественников останавливает недостаточное количество комфортных гостиниц и отсутствие качественного сервиса. Инвесторы тоже заинтересованы крупными турпроектами в регионе, однако в правительстве РФ считают, что без поддержки государства запустить их будет трудно.

— Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ», – пообещал Чернышенко.

Премьер-министр отметил, что при создании схем территориального планирования «Туризм.рф» будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. И приоритетными субъектами для включения в мастер-план на сегодняшний день являются Приморский, Камчатский края и Сахалинская область.

— Наша цель – обеспечить синергию всех участников процесса, интегрировать их, синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития территорий, – добавил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, госкорпорация будет участвовать в инвестпроектах в регионе в форме и прямого участия и финансирования проектов туристической инфраструктуры, в том числе и обеспечивающей. Для каждого объекта будет подбираться свой набор форм госпомощи.

В Амурской области туризм назван перспективной специализацией экономики. Приоритетными для развития могут стать промышленный, экологический и событийный виды туризма. По мнению губернатора Василия Орлова, уникальность этих направлений позволят привлечь туристов.

— Если экотуризм – это общий бренд всего Дальнего Востока, то промышленный и событийный туризм – «фишки» именно нашего региона, благодаря которым мы можем успешно встроиться в межрегиональные маршруты по Дальнему Востоку, – отметил в январе на встрече с руководителем Ростуризма губернатор Приамурья.

Ядром комплекса промышленного туризма должен стать космодром Восточный. Также туристы смогут посмотреть ГЭС, крупные предприятия АПК, а в будущем – крупнейшие газохимические и газоперерабатывающие предприятия.

Одновременно в Благовещенске продолжается создание уникального туристского пространства, ядром которого станет проект «Золотая миля». Он включает в себя первую в мире трансграничную канатную дорогу, гостиницу международного класса и современный развлекательный комплекс.

Все объекты туризма включены в туристский кластер «Восточный» с общим объемом инвестиций 12,7 миллиарда рублей.

— В ближайшие пять лет проект позволит увеличить турпоток: внутренний – в 3 раза, внешний – 5 раз. Однако для успешной реализации проектов необходима поддержка государства по созданию тяжеловесной для любого инвестора и муниципалитета обеспечивающей инфраструктуры, – отметил Василий Орлов.