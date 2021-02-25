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Новая госкорпорация поможет инвесторам развивать туризм на Дальнем Востоке

Новая госкорпорация поможет инвесторам развивать туризм на Дальнем Востоке

Созданная недавно госкорпорация «Туризм.РФ» будет помогать частным инвесторам создавать объекты туристической инфраструктуры во всех регионах Дальнего Востока. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко на онлайн-форуме «Дальний Восток – зима открытий».

Он напомнил, что уже утвержденная национальная программа развития Дальнего Востока предусматривает ускорение роста экономики региона в том числе за счет развития туризма.

— Туротрасль – это очень важный фактор экономического роста, поскольку туриндустрия обладает самым мощным мультипликативным эффектом. В ней участвует более 50 смежных отраслей с хорошим мультипликатором, что создает рабочие места и достойные зарплаты, прежде всего, для местных жителей, – приводит слова вице-премьера «Интерфакс».

Чернышенко отметил, что интерес туристов к Дальнему Востоку растет, однако путешественников останавливает недостаточное количество комфортных гостиниц и отсутствие качественного сервиса. Инвесторы тоже заинтересованы крупными турпроектами в регионе, однако в правительстве РФ считают, что без поддержки государства запустить их будет трудно.

— Тем более, что, как показывает мировой опыт, без поддержки государства практически невозможно продвигать туристический продукт, его создание, поскольку есть тяжелые, с долгим сроком окупаемости инвестиции. Поэтому было принято решение действовать консолидированного, объединяя ресурсы государства и бизнеса. Работу в этом направлении будут вести совместно Ростуризм и корпорация «Туризм.РФ», – пообещал Чернышенко.

Премьер-министр отметил, что при создании схем территориального планирования «Туризм.рф» будет активно работать со всеми регионами Дальнего Востока. И приоритетными субъектами для включения в мастер-план на сегодняшний день являются Приморский, Камчатский края и Сахалинская область.

— Наша цель – обеспечить синергию всех участников процесса, интегрировать их, синхронизировать новые туристические проекты с уже существующими планами развития территорий, – добавил Дмитрий Чернышенко.

По его словам, госкорпорация будет участвовать в инвестпроектах в регионе в форме и прямого участия и финансирования проектов туристической инфраструктуры, в том числе и обеспечивающей. Для каждого объекта будет подбираться свой набор форм госпомощи.

В Амурской области туризм назван перспективной специализацией экономики. Приоритетными для развития могут стать промышленный, экологический и событийный виды туризма. По мнению губернатора Василия Орлова, уникальность этих направлений позволят привлечь туристов.

— Если экотуризм – это общий бренд всего Дальнего Востока, то промышленный и событийный туризм – «фишки» именно нашего региона, благодаря которым мы можем успешно встроиться в межрегиональные маршруты по Дальнему Востоку, – отметил в январе на встрече с руководителем Ростуризма губернатор Приамурья.

Ядром комплекса промышленного туризма должен стать космодром Восточный. Также туристы смогут посмотреть ГЭС, крупные предприятия АПК, а в будущем – крупнейшие газохимические и газоперерабатывающие предприятия.

Одновременно в Благовещенске продолжается создание уникального туристского пространства, ядром которого станет проект «Золотая миля». Он включает в себя первую в мире трансграничную канатную дорогу, гостиницу международного класса и современный развлекательный комплекс.

Все объекты туризма включены в туристский кластер «Восточный» с общим объемом инвестиций 12,7 миллиарда рублей.

— В ближайшие пять лет проект позволит увеличить турпоток: внутренний – в 3 раза, внешний – 5 раз. Однако для успешной реализации проектов необходима поддержка государства по созданию тяжеловесной для любого инвестора и муниципалитета обеспечивающей инфраструктуры, – отметил Василий Орлов.

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#губернатор #Дальний Восток #туризм

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Комментарии
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  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    8 минут назад

    Слова в заголовке: Новая госкорпорация поможет инвесторам-как то сразу отпугивает. Да и в список приоритетных Амурка не вошла.

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