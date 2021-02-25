Амурские зоозащитники пожаловались на отсутствие вакансий в приюте для собак

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Амурские зоозащитники пожаловались на то, что в будущий муниципальный приют для собак не приняли на работу никого из числа волонтёров. Негодованием активисты поделились в соцсетях, и заодно задали вопрос мэру Благовещенска во время прямой линии.

— Стало известно, что в открывающийся зооприют в селе Игнатьево полностью набран штат. В январе 2021 года была информация, что в приют будут приняты на работу люди из числа волонтёров и зоозащитников. Согласно вашим словам, вы приветствовали совместную работу в этом вопросе, – написали активисты.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев, в свою очередь, возразил, что штат приюта ещё не набран и рассматриваются все резюме.

— Планировали открыть приют в феврале, но сроки сдвигаются в силу объективных причин. Мы не можем набрать полный штат, который положено иметь, со всеми требованиями к компетенции сотрудников. В первую очередь – ветеринара и фельдшера, – сообщил Олег Имамеев.

Мэр добавил, что приют должен заработать сразу после 1 декады марта.