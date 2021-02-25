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сегодня, 15:40 5

Амурские зоозащитники пожаловались на отсутствие вакансий в приюте для собак

Амурские зоозащитники пожаловались на отсутствие вакансий в приюте для собак
Фото: pixabay.com

Амурские зоозащитники пожаловались на то, что в будущий муниципальный приют для собак не приняли на работу никого из числа волонтёров. Негодованием активисты поделились в соцсетях, и заодно задали вопрос мэру Благовещенска во время прямой линии.

— Стало известно, что в открывающийся зооприют в селе Игнатьево полностью набран штат. В январе 2021 года была информация, что в приют будут приняты на работу люди из числа волонтёров и зоозащитников. Согласно вашим словам, вы приветствовали совместную работу в этом вопросе, – написали активисты.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев, в свою очередь, возразил, что штат приюта ещё не набран и рассматриваются все резюме.

— Планировали открыть приют в феврале, но сроки сдвигаются в силу объективных причин. Мы не можем набрать полный штат, который положено иметь, со всеми требованиями к компетенции сотрудников. В первую очередь – ветеринара и фельдшера, – сообщил Олег Имамеев.

Мэр добавил, что приют должен заработать сразу после 1 декады марта.

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#городская власть #животные

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Комментарии
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  • холостяк

    холостяк
    45 минут назад

    Ничего личного просто бизнес.....

  • inoy

    inoy
    28 минут назад

    вот и у этого мэра начались отмазки. Видеоконференции они все мастера проводить....

  • Noir

    Noir
    25 минут назад

    Штат не набран, но через пол месяца открытие?

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    10 минут назад

    катите колеса проходимцы

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    9 минут назад

    у вас своих дел должно хватать, собак с помоек откачивать

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