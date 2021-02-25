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25февраля
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сегодня, 15:24 3

Самолеты по направлению Зея – Благовещенск начнут летать в марте 2021 года

Самолеты по направлению Зея – Благовещенск начнут летать в марте 2021 года
Фото: РИА Новости

В администрации Зеи сообщили, что на 1 марта запланирован первый прямой рейс между Благовещенском и Зеей. Из областного бюджета на эти цели будут выделяться субсидии для авиаперевозчика.

Купить билеты на рейсы Зея – Благовещенск можно уже сейчас: полетная программа согласована на период с 1 по 25 марта. Планируется, что самолеты будут летать два раза в неделю: по вторникам и четвергам.

Стоимость одного билета по новому маршруту составит от 1 985 до 3 185 рублей.

Напомним, что в начале февраля стало известно о том, что введена в эксплуатацию первая очередь реконструкции аэропорта города Зея. Стоит отметить, что это должно было произойти ещё в декабре 2020 года.

— Возобновить воздушные перевозки удалось благодаря завершению первого этапа реконструкции северного аэропорта. На месте восстановили взлетно-посадочную полосу протяженностью почти два километра, объекты электроснабжения, очистные сооружения, патрульные автодороги и ограждения аэродрома, – сообщили в городской администрации Зеи.

В Приамурье малая авиация достаточно развита: два раза в неделю летают самолеты из Благовещенска в Тынду (среда и пятница), один раз в неделю в Октябрьский (через Свободный, в понедельник), раз в неделю в Февральск и Экимчан (вторник).

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#Зея #транспорт

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Комментарии
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  • nerv

    nerv
    45 минут назад

    Судя по фото в Зею будет летать АН-22 !

  • ghbrjkz

    ghbrjkz
    28 минут назад

    Судя по графику по всем маршрутам летает один и тот же самолет

  • Allenga

    Allenga
    17 минут назад

    ))улыбнуло про развитую малую авиацию)

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