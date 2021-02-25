В Благовещенске новогоднюю иллюминацию оставят на весь год

В столице Приамурья начали убирать ледовые скульптуры, горки и световые декорации, но по просьбе горожан оставят праздничную иллюминацию, которая теперь будет радовать благовещенцев круглый год.

Это касается растяжек на улице Горького и подсветки деревьев в скверах, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего рабочим ГСТК предстоит убрать 50 ледовых фигур, каток на набережной, световые декорации и горки на общественных площадках. Помимо этого, запланирован демонтаж световых конструкций на Новотроицком шоссе, по улицам Институтской и Калинина.

Напомним, 1 февраля с главной площади Благовещенска убрали 21-метровую ель. В течение этого месяца убрали и искусственные новогодние елки, которые в этом году были установлены в нескольких районах Благовещенска.