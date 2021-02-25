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25февраля
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сегодня, 14:49 6

В Благовещенске новогоднюю иллюминацию оставят на весь год

В Благовещенске новогоднюю иллюминацию оставят на весь год

В столице Приамурья начали убирать ледовые скульптуры, горки и световые декорации, но по просьбе горожан оставят праздничную иллюминацию, которая теперь будет радовать благовещенцев круглый год.

Это касается растяжек на улице Горького и подсветки деревьев в скверах, сообщает пресс-служба мэрии.

Всего рабочим ГСТК предстоит убрать 50 ледовых фигур, каток на набережной, световые декорации и горки на общественных площадках. Помимо этого, запланирован демонтаж световых конструкций на Новотроицком шоссе, по улицам Институтской и Калинина.

Напомним, 1 февраля с главной площади Благовещенска убрали 21-метровую ель. В течение этого месяца убрали и искусственные новогодние елки, которые в этом году были установлены в нескольких районах Благовещенска.

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#мэрия #Новый год

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    правильно и елку можно не убирать, все равно на следующий год ставить снова

  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Интересно, простоит ли ёлка 20 лет без замены?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    После ужина тарелку можно не мыть, так как за завтраком она всё равно загрязнится.

  • Noir

    Noir
    47 минут назад

    Вот кто-нибудь в думе придумает дату празднования нового года поменять, а у нас уже украшено.

  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    8 минут назад

    Так ее же коротить начнет, когда наступит весна и пойдут дожди!? Зачем портить оборудование?

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