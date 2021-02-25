В пятницу в Приамурье без осадков и слабый ветер: прогноз погоды на 26 февраля

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Температура ночью на севере -31°С...-36°С, местами около -25°С, на юге -22°С...-27°С, местами около -30°С, днём на севере -13°С...-18°С, на юге -8°С...-13°С.

В Белогорске и Свободном завтра ясно, без осадков. Днём температура -15°С...-17°С, ночью -20°С...-22°С. Ветер переменный, 2-4 метра в секунду.

В Завитинске и Райчихинске солнце, осадков не ожидается. Днём температура -11°С...-13°С, ночью -17°С…-25°С. Ветер северный, северо-западный, 3-8 метров в секунду.

В Архаре солнечно, без осадков. Днём температура -11°С...-14°С, ночью -19°С...-24°С. Ветер северо-западный, 2-8 метров в секунду.

В Зее ясно и без осадков. Температура днём -14°С...-17°С, ночью -18°С...-21°С. Ветер южный, юго-западный, 2-4 метра в секунду.

В Шимановске солнечно, без осадков. Днём столбик термометра покажет -12°С…-14°С, ночью -19°С…-23°С. Ветер переменный, 2-6 метров в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -13°С…-17°С, ночью -18°С…-23°С. Днём штиль, вечером слабый ветер.

В Тынде ясно, осадков не ожидается. Днём температура воздуха -18°С…-21°С, ночью -21°С...-23°С. Ветер южный, юго-восточный, 2-4 метра в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске без осадков. Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Температура ночью около -25°С, днём -9°С...-11°С.