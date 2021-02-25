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25февраля
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сегодня, 15:10 0

В Чите амурские спортсмены приняли участие в первенстве по кикбоксингу

В Чите амурские спортсмены приняли участие в первенстве по кикбоксингу
Фото: @fightclub.sparta

Чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе пойнт-файтинг стартовали в Чите.

Пойнт-файтинг, это бой на очки, на баллы – тот, у кого баллов больше, побеждает. Это соревнования в скорости, точности и реакции. К тому же, состязания проходят не на ринге, а на татами. В настоящее время это наиболее популярная соревновательная формула спортивного кикбоксинга. Бои здесь заканчиваются не нокаутами, а набором баллов.

Благодаря такой, относительно «щадящей» схеме проведения, в соревнованиях могут участвовать самые молодые участники.

Команда из Амурской области была представлена воспитанниками бойцовского клуба «Спарта», которые заняли одно первое место и два вторых. При этом Хачатрян Данил – на первом месте, Волгузова Виталина и Чураков Александр заняли вторые места в своих категориях.

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#Дальний Восток #спорт

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