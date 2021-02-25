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сегодня, 13:44 0

Невеста Данко резко высказалась о женщинах, подающих на алименты

Невеста Данко резко высказалась о женщинах, подающих на алименты
Фото: goodhouse.ru

Новая избранница певца Данко Мария Силуянова заявила, что после развода женщине нужно рассчитывать только на себя, а тех, кто получает алименты, назвала «попрошайками», пишет «СтарХит».

Недавно Мария купила в Ялте двухэтажный дом, который обошёлся ей в 20 миллионов, а также две студии в Ливадии для сдачи туристам.

Силуянова сама воспитывает сына Руслана от прежних отношений и уверена, что рассчитывать следует исключительно на себя. Невеста Данко всегда ищет возможности заработать, а не перекладывает ответственность за ребёнка на мужчину.

По словам Марии, она принципиально не стала подавать на алименты. Она назвала женщин, которые получают алименты от бывшего мужа «попрошайками и бесполезными существами». Силуянова заявляет, что, в отличии от них, она предпочитает что-то делать сама, а не унижаться и выпрашивать у мужчин деньги.

Недавно бывшая жена Данко Наталия Устюменко через суд обязала певца платить алименты в размере 35 тысяч рублей. Также со счёта исполнителя были сняты задолженности по выплатам детям, что очень возмутило Марию.

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#финансы #шоу-бизнес

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