Невеста Данко резко высказалась о женщинах, подающих на алименты

Недавно Мария купила в Ялте двухэтажный дом, который обошёлся ей в 20 миллионов, а также две студии в Ливадии для сдачи туристам.

Силуянова сама воспитывает сына Руслана от прежних отношений и уверена, что рассчитывать следует исключительно на себя. Невеста Данко всегда ищет возможности заработать, а не перекладывает ответственность за ребёнка на мужчину.

По словам Марии, она принципиально не стала подавать на алименты. Она назвала женщин, которые получают алименты от бывшего мужа «попрошайками и бесполезными существами». Силуянова заявляет, что, в отличии от них, она предпочитает что-то делать сама, а не унижаться и выпрашивать у мужчин деньги.

Недавно бывшая жена Данко Наталия Устюменко через суд обязала певца платить алименты в размере 35 тысяч рублей. Также со счёта исполнителя были сняты задолженности по выплатам детям, что очень возмутило Марию.