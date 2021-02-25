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25февраля
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сегодня, 14:40 0

В Благовещенске прошёл турнир по спортивной гимнастике

В Благовещенске прошёл турнир по спортивной гимнастике

Открытие Всероссийского турнира по спортивной гимнастике прошло 24 февраля в спорткомплексе «Юность». Этот турнир уже двадцать второй по счёту, на него собрались спортсмены из из Южно-Сахалинска, Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Биробиджана, Владивостока, Якутска, Читы, Зеи, Райчихинска, Белогорска и Благовещенска. 50 комплектов медалей, а также шесть командных кубков были разыграны среди участников.

Мероприятие открыл Александр Синьков, заместитель председателя Законодательного Собрания Амурской области. Он поздравил участников, обратил внимание на богатые традиции гимнастики в стране. Лучшие спортсмены этого турнира выступят на чемпионате России.

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#культура #спорт

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