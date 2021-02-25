В амурской Ивановке пройдет ледовый полумарафон

В воскресенье, 28 февраля, на дамбе в Ивановке пройдет полумарафон «Бег к мечте. Лёд». Он соберёт 150 спортсменов из Приамурья, Хабаровского и Приморского краёв, а также Якутии, Новосибирской и Ростовской областей. Некоторые пробегут дистанцию по льду онлайн.

— Будут сильные спортсмены. Многие приезжают, чтобы улучшить свои личные рекорды и побороться за приз. Призовой фонд в 100 тысяч рублей распределят среди победителей и призёров на дистанциях 5, 10 и 21,1 километра, – рассказала организатор полумарафона, руководитель клуба «Бег к мечте» Альбина Попова.

Она добавила, что спортсмены будут бежать в шипованных накладках. Их положили в стартовый пакет для каждого участника. Там также будет мешок для обуви, теплый бафф и стартовый номер. А на финише каждый спортсмен получит эксклюзивную медаль.

На старте организуют стартовый городок с тёплыми раздевалками, полевой кухней, фотозоной и парковкой. Участники, болельщики и волонтеры смогут поехать на трансфере из Благовещенска.

Напомним, что «Бег к мечте» проведёт в Благовещенске четыре спортивных мероприятия.