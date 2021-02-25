Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:24 0

В амурской Ивановке пройдет ледовый полумарафон

В амурской Ивановке пройдет ледовый полумарафон

В воскресенье, 28 февраля, на дамбе в Ивановке пройдет полумарафон «Бег к мечте. Лёд». Он соберёт 150 спортсменов из Приамурья, Хабаровского и Приморского краёв, а также Якутии, Новосибирской и Ростовской областей. Некоторые пробегут дистанцию по льду онлайн.

— Будут сильные спортсмены. Многие приезжают, чтобы улучшить свои личные рекорды и побороться за приз. Призовой фонд в 100 тысяч рублей распределят среди победителей и призёров на дистанциях 5, 10 и 21,1 километра, – рассказала организатор полумарафона, руководитель клуба «Бег к мечте» Альбина Попова.

Она добавила, что спортсмены будут бежать в шипованных накладках. Их положили в стартовый пакет для каждого участника. Там также будет мешок для обуви, теплый бафф и стартовый номер. А на финише каждый спортсмен получит эксклюзивную медаль.

На старте организуют стартовый городок с тёплыми раздевалками, полевой кухней, фотозоной и парковкой. Участники, болельщики и волонтеры смогут поехать на трансфере из Благовещенска.

Напомним, что «Бег к мечте» проведёт в Благовещенске четыре спортивных мероприятия.

Просмотров всего: 24

#спорт

распечатать

Фотогалерея

Общество

Амурчане преодолели 300 километров по льду на мототехнике
Общество 1

В спорткомплексе «Юность» стартует всероссийский турнир городов Дальнего Востока и Сибири
Общество 1

Юная амурчанка стала бронзовым призёром по кикбоксингу в Чите
Общество 2

В Благовещенске впервые провели чемпионат и первенство города по бадминтону среди инвалидов
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь