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сегодня, 14:10 0

В Приморье нашли виновного в разливе нефти

В Приморье нашли виновного в разливе нефти
Фото: vostokmedia.com

Во Владивостоке нашли человека, ответственного за разлив больше 200 литров нефти в бухте Золотой рог. Мужчине грозит арест сроком до 4 месяцев.

Утечка произошла во время перекачки мазута на борт морского судна со стоявших на берегу вагонов. Обвиняемым оказался 34-летний сотрудник компании, снабжающей судна нефтепродуктами. Мужчина открыл клапаны приёма топлива и ушёл со станции. Пока его не было, ёмкость на судне заполнилась, но подачу топлива никто не отключил. В итоге в бухту Золотой рог оказались перекачены более 200 литров топлива.

— В настоящее время уголовное дело, возбуждённое дознавателями Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте по ч.1. ст. 252 Уголовного кодекса Российской Федерации направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - рассказали в Дальневосточном управлении на транспорте .

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#природа #происшествия

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