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сегодня, 12:56 1

Житель США убил соседку и приготовил блюдо из её сердца

Житель США убил соседку и приготовил блюдо из её сердца
Фото: pikabu.ru

Житель американского штата Оклахома Лоуренс Пол Андерсон убил соседку, а затем попытался скормить её сердце своей семье. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на газету The Oklahoman.

Как стало известно, 9 февраля Андерсон убил свою 41-летнюю соседку в её же доме. После этого он вырезал ей сердце, а дома приготовил его с картофелем, чтобы накормить этим блюдом свою семью. Как признался мужчина, таким образом он хотел «изгнать демонов» из своих родственников.

Также Андерсон подозревается в убийстве своего 67-летнего дяди и его четырёхлетней внучки. Помимо этого, он попытался убить свою тётю, которая в момент нападения вызвала полицию.

Ранее мужчина уже был судим, но в январе его выпустили из тюрьмы досрочно. В 2017 году он был приговорен к 20 годам заключения. До этого он уже дважды отбывал наказание за нападение на девушку и хранение наркотиков. Теперь преступнику грозит смертная казнь.

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#криминал #происшествия #США

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Комментарии
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  • РУССИЧ

    РУССИЧ
    1 час назад

    Классный позитив.

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