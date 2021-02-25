Житель США убил соседку и приготовил блюдо из её сердца

Как стало известно, 9 февраля Андерсон убил свою 41-летнюю соседку в её же доме. После этого он вырезал ей сердце, а дома приготовил его с картофелем, чтобы накормить этим блюдом свою семью. Как признался мужчина, таким образом он хотел «изгнать демонов» из своих родственников.

Также Андерсон подозревается в убийстве своего 67-летнего дяди и его четырёхлетней внучки. Помимо этого, он попытался убить свою тётю, которая в момент нападения вызвала полицию.

Ранее мужчина уже был судим, но в январе его выпустили из тюрьмы досрочно. В 2017 году он был приговорен к 20 годам заключения. До этого он уже дважды отбывал наказание за нападение на девушку и хранение наркотиков. Теперь преступнику грозит смертная казнь.