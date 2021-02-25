В амурском правительстве новое назначение

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В амурском минстрое сообщили о назначении нового первого заместителя главы ведомства. Им стал Николай Давыдов, сообщают в пресс-службе ведомства.

Давыдов в 2008 году окончил Дальневосточный ГАУ по направлению «Промышленное и гражданское строительство». С 2007 по 2016 год работал в области строительства: начинал дорожным рабочим, а позже занимал должность инженера строителя отдела капитального строительства. В 2012 году возглавил строительную компанию ООО «ЭлитСтрой».

В 2016 году переехал на остров Сахалин, где работал сначала заместителем, а вскоре и руководителем «Центра дорожного мониторинга Сахалинской области».

В 2019 году стал заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области. В этом же году начал обучение в АмГУ по направлению «Юриспруденция».