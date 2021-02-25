В Забайкалье россиянин осуждён за государственную измену

52-летний Владимир Васильев осуждён Забайкальским краевым судом на восемь лет колонии строгого режима за государственную измену. После отбытия основного срока наказания суд ограничил свободу Васильева еще на год.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе суда, он осуждён за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну.

Васильев обвинялся по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Известно, что его задержали в Забайкалье крае в августе 2019 года, а позднее этапировали в Москву для проведения ряда следственных действий. Фигурант дела признал вину.

Приговор вступил в законную силу.

В четверг источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что осужденный в Забайкальском крае за госизмену россиянин собирал и передавал сведения, составляющие государственную тайну, спецслужбам Китая.

Шпионские судебные процессы проходят в Забайкальском крае регулярно. Так, например, в прошлом году сотрудникам ФСБ удалось пресечь незаконную деятельность военнослужащего, ранее уволенного с военной службы, но хранящего у себя документы и цифровые носители, содержащие секретную информацию. Кроме того, стало известно, что офицер запаса планировал выехать за границу, несмотря на запрет.

А в 2017 году, этот же Забайкальский суд уже рассматривал дело о госизмене уже двух сотрудников ФСБ, продававших секретные данные в Китай. Как установило следствие, за период незаконного сотрудничества с Министерством безопасности КНР обвиняемые получили 200 тысяч юаней.