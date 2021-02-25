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сегодня, 13:37 0

В Забайкалье мужчину обвиняют в совращении падчерицы

В Забайкалье мужчину обвиняют в совращении падчерицы
Фото: pixabay.com

Жителя Забайкалья обвиняют в совращении падчерицы, мужчину арестовали. Пятнадцатилетняя девушка оказалась беременна. Обвиняемый сразу рассказал, как всё было, но позднее отказался от своих показаний.

— В родильное отделение больницы поступила 15-летняя девушка. Медработники поставили диагноз – беременность. Следователю девушка пояснила, что имела интимные отношения со своим отчимом. Мужчину задержали и допросили, сейчас он помещён под стражу, — сообщает краевое следственное управление СК РФ.

Напомним, что учителя из Рязанской области обвиняют в развращении семиклассницы. А учительницу из Новой Зеландии арестовали за растление двух школьников.

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#дети #закон #происшествия

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