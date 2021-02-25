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сегодня, 13:24 1

В Приамурье хотят просчитать потребность детей-сирот в жилищных сертификатах на несколько лет вперёд

В Приамурье хотят просчитать потребность детей-сирот в жилищных сертификатах на несколько лет вперёд
Фото: pixabay.com

В Амурской области ежегодно увеличивают финансирование на обеспечение жильём детей-сирот. В 2018 году на эти цели было выделено около 114 миллионов рублей, в 2021 году эта цифра составляет почти 560 миллионов рублей.

— Решение жилищной проблемы детей-сирот должно осуществляться не только путём увеличения финансирования, но и реализацией через органы местного самоуправления механизмов сохранности закрепленного за детьми-сиротами жилья, включения детей в договоры социального найма, сохранения за детьми-сиротами права собственности на жилые помещения родителей. При этом учетные дела, сформированные органами местного самоуправления, должны отражать реальную ситуацию о наличии права у детей-сирот на предоставление жилья, - рассказала Наталья Киселева, министр регионального минсоцзащиты Приамурья.

В 2019 году правительство РФ утвердило правила формирования списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём. Теперь полномочия по включению в список возложены на минсоцзащиты региона, а не на органы местного самоуправления.

В 2020 году в министерство поступило 333 заявления от законных представителей детей-сирот для включения их в список. В настоящее время на территории Амурской области проживает 4394 ребенка-сироты, за 752 из которых закреплены жилые помещения. В 2021 году жильём планируется обеспечить 375 детей-сирот, сообщает правительство Амурской области.

Губернатор Приамурья предложил просчитать потребность в жилищных сертификатах для детей-сирот на несколько лет вперёд.

— У нас есть чёткий критерий, для получения помощи от региона – возраст от 25 лет. Ориентируясь на него, необходимо просчитать в перспективе, сколько людей могут обратиться за сертификатами. Исходя из потребности, мы сможем прогнозировать и закладывать финансирование этого направления, чтобы жильё в собственность получили как можно больше жителей Амурской области, не ожидая несколько лет в очереди на квартиры по спецнайму. А главам на местах рекомендую активно работать над сохранением жилья, которое должно перейти к детям-сиротам по достижении ими совершеннолетия. Если нужна наша помощь, обращайтесь, мы поддержим, - отметил глава региона Василий Орлов.

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#дети #жизнь

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Никакой конкретики. Только "планируется", "задумано", "ожидается".

    Сейчас посчитают, составят "дорожную карту" до 2025 года, получат финансирование для "освоения. А в 2025м году никаких претензий - потому что после выборов будет другая администрация.

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