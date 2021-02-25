С начала 2021 года в Благовещенске оштрафовали уже 40 уличных торговцев

С начала года в Благовещенске составлено 40 протоколов на незаконных уличных торговцев, им предстоит заплатить 97 000 рублей штрафа. Администрация города напоминает, что покупать товары в незарегистрированных точках опасно, а предъявить претензии не получится.

— В местах незаконной торговли процветает антисанитария, у продавцов отсутствуют личные медицинские книжки, санитарная одежда, продажа товаров ведется с лотков, кузовов автомобилей и коробок, расположенных на тротуарах, газонах вблизи дороги. Имеют место факты обсчета, обвешивания, а также продажи некачественной продукции. Не соблюдаются условия хранения продукции, отсутствуют документы, подтверждающие качество товара, что влечет за собой возникновение различных отравлений, – сообщают в пресс-службе администрации города.

При этом, так как продавец работает нелегально, официально предъявить ему претензии не получится.

Если вы знаете о фактах несанкционированной торговли на улицах города, сообщите об этом по телефонам: 99-18-03, 99-18-04, 99-18-05, 99-18-07, 99-18-08 или по электронной почте: potrinok@mail.ru.

По закону Амурской области, нарушителям грозят предупреждения или штрафы. За первичное нарушение граждане могут заплатить до трёх тысяч рублей, должностные лица – до 10 тысяч рублей. За повторное – до пяти тысяч рублей и до 20 тысяч рублей соответственно.