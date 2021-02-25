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сегодня, 13:11 4

С начала 2021 года в Благовещенске оштрафовали уже 40 уличных торговцев

С начала 2021 года в Благовещенске оштрафовали уже 40 уличных торговцев
Фото: pixabay.com

С начала года в Благовещенске составлено 40 протоколов на незаконных уличных торговцев, им предстоит заплатить 97 000 рублей штрафа. Администрация города напоминает, что покупать товары в незарегистрированных точках опасно, а предъявить претензии не получится.

— В местах незаконной торговли процветает антисанитария, у продавцов отсутствуют личные медицинские книжки, санитарная одежда, продажа товаров ведется с лотков, кузовов автомобилей и коробок, расположенных на тротуарах, газонах вблизи дороги. Имеют место факты обсчета, обвешивания, а также продажи некачественной продукции. Не соблюдаются условия хранения продукции, отсутствуют документы, подтверждающие качество товара, что влечет за собой возникновение различных отравлений, – сообщают в пресс-службе администрации города.

При этом, так как продавец работает нелегально, официально предъявить ему претензии не получится.

Если вы знаете о фактах несанкционированной торговли на улицах города, сообщите об этом по телефонам: 99-18-03, 99-18-04, 99-18-05, 99-18-07, 99-18-08 или по электронной почте: potrinok@mail.ru.

По закону Амурской области, нарушителям грозят предупреждения или штрафы. За первичное нарушение граждане могут заплатить до трёх тысяч рублей, должностные лица – до 10 тысяч рублей. За повторное – до пяти тысяч рублей и до 20 тысяч рублей соответственно.

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#мэрия #финансы

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Вот она - поддержка малого бизнеса по-Путински!

    Вчера новость - фермеру нечем кормить коров, ему еще и штраф сверху за голодных коров!

  • Кукумбер

    Кукумбер
    48 минут назад

    Коровы недоедают из-за уличных торговцев, во всем виноват Путин

  • DrDok

    DrDok
    43 минуты назад

    да фермер и рад бы завалить пару коров и продать чтобы корма купить так ведь НЕЗЯ забой скота в частном подворье запрещен, нужно везти на скотобойню.

  • DrDok

    DrDok
    40 минут назад

    Все ближе и ближе к полицейскому государству. Что то прогнило у нас... не хотелось бы возврата 90-х, все больше и больше разрыв правящей олигархии от народа

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