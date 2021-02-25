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25февраля
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сегодня, 11:57 0

Актриса Анна Цуканова-Котт поздравила мужчин откровенным снимком

Актриса Анна Цуканова-Котт поздравила мужчин откровенным снимком
Фото: almode.ru

31-летняя актриса Анна Цуканова-Котт 23 февраля поздравила мужчин горячим топлес-снимком. Девушка поделилась пикантным фото на своей странице в Instagram, пишет Life.

На фотографии актриса позирует в одних трусиках, прикрыв грудь руками. Свой образ бывшая звезда «Ералаша» дополнила необычным украшением для волос. В посте артистка поздравила мужчин с праздником и поблагодарила их за то, что с ними рядом можно расслабиться.

Откровенным снимком Анна действительно порадовала своих подписчиков-мужчин, которые были восхищены соблазнительными формами актрисы и засыпали её комплиментами.

Но некоторые пользователи стали интересоваться, как супруг Анны относится к тому, что она на всеобщее обозрение выкладывает такие откровенные фото.

Анна Цуканова-Котт — актриса театра и кино, которая стала известна ещё в детстве, снявшись в 17 эпизодах «Ералаша». Позже она снималась во многих фильмах и сериалах. Анна замужем за режиссёром Александром Коттом.

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#интернет #шоу-бизнес

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