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25февраля
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сегодня, 12:15 2

Сегодня в Приамурье работает заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк

Сегодня в Приамурье работает заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк
Фото: ТАСС

25 февраля заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк прибыл в Приамурье с рабочим визитом.

Сегодня в планах у чиновника встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым, открытие центра для педагогов в БГПУ, а также беседа, в которой поучаствуют представители амурских образовательных организаций, Амурского областного института развития образования, минобрнауки региона и другие представители местного педагогического сообщества. На сегодня запланирован и визит в Амурский педагогический колледж.

26 февраля Виктор Басюк отправится в Свободный – там его познакомят с работой технопарка «Кванториум-28», детской железной дороги и центра «IT-куб». Посетит чиновник и свободненскую школу №2. Кроме того, в планах замминистра поездка в ЗАТО Циолковский, сообщает пресс-служба областного правительства.

До этого представители Минпросвещения России побывали в регионе в августе 2020 года. Во время визита замминистра Андрей Николаев высоко оценил новый корпус благовещенской школы №22 и работу мобильного «Кванториума-28».

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#областная власть #образование #российская власть #Свободный #Циолковский

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Комментарии
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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    10 минут назад

    теперь заживем!

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 минута назад

    а законно ли что школьники во время своих каникул пишут пробники по ЕГЭ?

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