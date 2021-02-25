Сегодня в Приамурье работает заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк

25 февраля заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк прибыл в Приамурье с рабочим визитом.

Сегодня в планах у чиновника встреча с губернатором Амурской области Василием Орловым, открытие центра для педагогов в БГПУ, а также беседа, в которой поучаствуют представители амурских образовательных организаций, Амурского областного института развития образования, минобрнауки региона и другие представители местного педагогического сообщества. На сегодня запланирован и визит в Амурский педагогический колледж.

26 февраля Виктор Басюк отправится в Свободный – там его познакомят с работой технопарка «Кванториум-28», детской железной дороги и центра «IT-куб». Посетит чиновник и свободненскую школу №2. Кроме того, в планах замминистра поездка в ЗАТО Циолковский, сообщает пресс-служба областного правительства.

До этого представители Минпросвещения России побывали в регионе в августе 2020 года. Во время визита замминистра Андрей Николаев высоко оценил новый корпус благовещенской школы №22 и работу мобильного «Кванториума-28».