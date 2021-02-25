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сегодня, 11:42 1

В Приамурье решили не «перенарезать» избирательные округа

В Приамурье решили не «перенарезать» избирательные округа
Фото: zsamur.ru

Законодательное собрание Амурской области приняло решение сократить число собственных депутатов. С сентября 2021 года, после очередных выборов в амурский парламент, депутатов станет не 36, а 27.

Под сокращение попадут только те депутаты, которые избираются по партийным спискам, число народных избранников от округов останется тем же.

— Действующей системой, когда в региональном парламенте работает 36 депутатов, установлено, что выборы проходят по мажоритарно-пропорциональной системе. То есть 18 человек избираются по одномандатным избирательным округам, столько же – по партийным спискам. Соответственно, если изменился количественный состав, должен измениться и данный порядок. Наш комитет посчитал, что полностью перекраивать систему выборов в регионе не стоит, и предложил схему одномандатных округов не менять, – рассказал председатель комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту Евгений Тюхаев.

Позицию комитета поддержало всё заксобрание. Решение принято 25 февраля с утра в первом чтении, уже во второй половине дня его предполагается утвердить во втором чтении. В итоге девять депутатов будут избираться на основе пропорциональной избирательной системы по единому избирательному округу и восемнадцать – на основе мажоритарной избирательной системы относительного большинства по одномандатным избирательным округам.

— Во-первых, федеральное законодательство допускает установление процента так называемых «списочников» в составе регионального законодательного органа не менее четверти от общего числа избираемых депутатов. Во-вторых, не хотелось бы сокращать и перенарезать границы избирательных округов. Они сложились, жители привыкли и знают, где и как в случае необходимости искать своего представителя. И, в-третьих, когда в парламенте превалирует число депутатов-«одномандатников», повышается персональная ответственность народного избранника перед населением. К чему мы и стремимся. К тому же одномандатный округ предоставляет равные условия на выборах всем кандидатам независимо от их партийной принадлежности, – пояснил Евгений Тюхаев.

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#выборы #заксобрание #областная власть

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    21 минута назад

    горит земля под ногами единороссов-каждый раз меняют избирательную систему под себя

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