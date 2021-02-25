В Благовещенске построят динопарк

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К юбилею Благовещенска во дворе дома № 68 по улице Строителей появится интерактивная детская площадка с малыми архитектурными формами в виде амурских динозавров.

За её создание возьмётся Ассоциация творческих работников Приамурья. Организация предложила к реализации проект «Амурозавр – чудо Благовещенска» и стала одним из победителей городского грантового конкурса в сфере культуры и искусства.

В конце прошлого года жители дома № 68 по улице Строителей победили в конкурсе «Город в праздничном наряде». Выигранные деньги горожане планируют потратить на установку во дворе кованой скамейки в виде амурозавра.

— По проекту «Амурозавр - чудо Благовещенска» мы будем ставить детскую горку, карусель в виде амурозавра. Также разобьём цветник и высадим деревья, где у нас появится своеобразный динопарк: организуем интерактивную игру, в которой дети будут вырезать амурозавров из фанеры, раскрашивать, затем их установим. Проведём и викторину, дети будут искать яйца динозавров, будет очень весело. Кроме того, установим информационный стенд с познавательной информацией об амурских динозаврах и свозим детей в палеонтологический музей, – рассказал Александр Сниничук, председатель МКД № 68 по улице Строителей.

Проект «Амурозавр – чудо Благовещенска» планируют воплотить в жизнь этим летом.