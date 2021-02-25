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25февраля
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сегодня, 12:59 4

В Благовещенске построят динопарк

В Благовещенске построят динопарк
Фото: pixabay.com

К юбилею Благовещенска во дворе дома № 68 по улице Строителей появится интерактивная детская площадка с малыми архитектурными формами в виде амурских динозавров.

За её создание возьмётся Ассоциация творческих работников Приамурья. Организация предложила к реализации проект «Амурозавр – чудо Благовещенска» и стала одним из победителей городского грантового конкурса в сфере культуры и искусства.

В конце прошлого года жители дома № 68 по улице Строителей победили в конкурсе «Город в праздничном наряде». Выигранные деньги горожане планируют потратить на установку во дворе кованой скамейки в виде амурозавра.

— По проекту «Амурозавр - чудо Благовещенска» мы будем ставить детскую горку, карусель в виде амурозавра. Также разобьём цветник и высадим деревья, где у нас появится своеобразный динопарк: организуем интерактивную игру, в которой дети будут вырезать амурозавров из фанеры, раскрашивать, затем их установим. Проведём и викторину, дети будут искать яйца динозавров, будет очень весело. Кроме того, установим информационный стенд с познавательной информацией об амурских динозаврах и свозим детей в палеонтологический музей, – рассказал Александр Сниничук, председатель МКД № 68 по улице Строителей.

Проект «Амурозавр – чудо Благовещенска» планируют воплотить в жизнь этим летом.

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#жизнь #строительство

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Комментарии
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  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Я то уж подумала настоящий музей динозавров решили построить , а тут детская площадка

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Раскопки динозавров в Амурской области заморозили из-за недостатка средств. Но Орлов, который "прокладка Путина" активно хочет развивать туризм.

  • Кукумбер

    Кукумбер
    44 минуты назад

    У Димы во всём что происходит в мире виноват Путин, мы это поняли)

    По теме - не надо ничего делать, местечковые всё равно всё поломают. Лучше деньги потратить на что-нибудь нужное. Пенсионерам раздать, или автобус купить

  • ВиталийН

    ВиталийН
    34 минуты назад

    В Египет ездят смотреть древности. Но там смотрят не только коллекцию в каирском музее, но и остатки древних сооружений, разбросанных по большой территории вдоль Нила. А у нас все остатки драконов свезут в один павильён и всё ?

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