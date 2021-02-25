Амурчане преодолели 300 километров по льду на мототехнике

Чтобы преодолеть 300 километров, спортсменам понадобилось четыре дня и три ночи. По словам организаторов похода Павла Хайбулова и Дмитрия Зенина, отправились в путь чтобы преодолеть зимний «мототоксикоз».

— Любители мототехники зимой испытывают «мототоксикоз». Не хватает приключений и трассы. Мне пришла в голову идея, почему бы не организоваться с единомышленниками и не отправится в поход, – рассказал организатор первого в области «мотополярника» Павел Хайбулов.

Туристы прошли 300 километров по реке Ивановка до реки Зея, потом отправились вдоль берега до устья реки Томь, а уже от нее до Белогорска. Спали в палатках, грелись самодельной печкой, на ней же готовили еду. Как и бывает в таких походах, без приключений не обошлось. Из-за промоин на реке Томь чуть не ушла под воду тележка со всеми вещами и запасами еды. Для соблюдения мер безопасности обо всех передвижениях туристы сообщали в инспекцию по маломерным судам. Погода тоже подготовила своё испытание: несмотря на растопленную печь в палатке было очень холодно.

— Хотелось бы сказать большое спасибо за поддержку рыбакам Белогорского района. Когда дул сильный, ледяной ветер, они показали нам зимовье и мы решили в нем переночевать. В благодарность оставили рыбакам небольшие подарки: кружку с логотипом нашего клуба, немного продуктов и написали письмо, – поделился Павел.

Спустя четыре дня финишировали в Белогорске, где их уже встречали члены белогорского отделения мотоклуба.