Писательница Аделина Шелдон умерла от голода на съёмной квартире в Москве

22 февраля в полицию обратился 59-летний мужчина, который рассказал, что с января прошлого года у него арендовала квартиру 20-летняя писательница Аделина Шелдон.

По словам мужчины, он разговаривал с девушкой 4 февраля, она ни на что не жаловалась. Спустя две недели они с женой несколько раз пытались дозвониться до квартирантки, но Аделина не отвечала на звонки и сообщения. Тогда мужчина решил съездить сам и проверить, всё ли в порядке.

На звонки в дверь ему никто не открыл, воспользоваться своим ключом мужчина тоже не мог, так как замок был закрыт изнутри. Тогда хозяин квартиры вызвал слесаря, который вскрыл дверь. В комнате, недалеко от кровати, он обнаружил тело писательницы. Было очевидно, что девушка умерла несколько дней назад. Тогда хозяин вызвал полицию и «скорую».

Следов насильственной смерти на теле Аделины не нашли. По одной из версий, девушка умерла от истощения. Она изводила себя сухим голоданием, о чём писала в своём дневнике на протяжении последнего года.

В квартире почти не было еды. Вероятно, в какой-то момент ей стало плохо, а помочь и вызвать врачей было некому. Молодая писательница жила одна и на улицу почти не выходила. По словам соседей, никто не видел, чтобы к ней приходили гости.

В своих интервью девушка не раз говорила, что ведёт здоровый образ жизни и следит за питанием.

Хозяин квартиры рассказал, что Аделина была очень образованной и воспитанной девушкой, как будто из девятнадцатого века.

Во время пандемии она не раз говорила, что с работой всё плохо. Она не могла платить за жилье, но хозяева и не требовали. Как-то они предложили Аделине помочь и устроить её репетитором, ведь она знала несколько иностранных языков. Но писательница отказалась.

Аделина Шелдон родилась на Украине. Девочка начала писать в 12 лет. С 15 лет она является студенткой Эдинбургского университета по специальности «Бизнес и экономика». Аделина — автор первой книги «Венценосные» из саги, посвященной французской королевской семье XVII-XVIII веков.