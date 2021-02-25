В Якутии мужчина получил 100 тысяч рублей штрафа за фото Гитлера

Публикация с фотографией фюрера сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм. Подсудимый признал вину и раскаялся, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Напомним, что за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут наказывать.