В Якутии мужчина получил 100 тысяч рублей штрафа за фото Гитлера
Житель Якутии в мае прошлого года разместил в соцсети изображение Адольфа Гитлера. Теперь нарушителю придётся выплатить штраф в 100 тысяч рублей.
Публикация с фотографией фюрера сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм. Подсудимый признал вину и раскаялся, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.
Напомним, что за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут наказывать.
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