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25февраля
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сегодня, 12:39 5

В Якутии мужчина получил 100 тысяч рублей штрафа за фото Гитлера

В Якутии мужчина получил 100 тысяч рублей штрафа за фото Гитлера
Фото: politros.com

Житель Якутии в мае прошлого года разместил в соцсети изображение Адольфа Гитлера. Теперь нарушителю придётся выплатить штраф в 100 тысяч рублей.

Публикация с фотографией фюрера сопровождалась надписями, оправдывающими нацизм. Подсудимый признал вину и раскаялся, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России.

Напомним, что за оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны будут наказывать.

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#история #память #происшествия

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    Любопытно кому ущерб нанесен? Закону или людям? Закону на ущербы начхать. А кто из людей пострадал? Господа юристы вы как это квалифицируете с точки зрения юридической науки?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Я думаю, запрет на выставление фото и видео нацистов в сети связан с тем, что их сравнивают с нынешней властью. Жизнь сейчас мало отличается от жизни в Гитлеровской оккупации...

    А СС сравнивают с Росгвардией. Посудите сами - структура подчинаяющаяся лично президенту, отдельная от армии и т.п.

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    доят как могут

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    правильно аштрафавали!!!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Дмитрий Русский, так тоже можете на штраф напороться))

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