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25февраля
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сегодня, 11:55 1

10 вопросов синоптику

10 вопросов синоптику

О погоде говорим с Еленой Александровной Печкиной, специалист Амурского гидрометеорологического центра.

  1. На сколько дней вперёд можно узнать прогноз? И реально ли узнать прогноз на две недели вперёд или на месяц?
  2. Глобальное потепление - миф?
  3. Сильно ли изменилась погода в Благовещенске за последние 10, 30 и 50 лет?
  4. Нам стоит ждать Всемирный потом?
  5. Почему зимы стали теплее?
  6. Почему зимой мало снега, а весной много?
  7. Какой может стать весна 2021?
  8. Норма осадков же может выпасть за один день?
  9. Правда ли, что плохая погода влияет на состояние и настроение?
  10. У вас бывает, что Вы оделись не по погоде?

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#Видео: 10 вопросов

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Комментарии
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  • Victrix

    Victrix
    53 секунды назад

    Правда ли, что плохая погода влияет на состояние...?

    Правда. Когда счета все заморожены.

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