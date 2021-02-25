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10 вопросов синоптику
О погоде говорим с Еленой Александровной Печкиной, специалист Амурского гидрометеорологического центра.
- На сколько дней вперёд можно узнать прогноз? И реально ли узнать прогноз на две недели вперёд или на месяц?
- Глобальное потепление - миф?
- Сильно ли изменилась погода в Благовещенске за последние 10, 30 и 50 лет?
- Нам стоит ждать Всемирный потом?
- Почему зимы стали теплее?
- Почему зимой мало снега, а весной много?
- Какой может стать весна 2021?
- Норма осадков же может выпасть за один день?
- Правда ли, что плохая погода влияет на состояние и настроение?
- У вас бывает, что Вы оделись не по погоде?
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