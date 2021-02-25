Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
25февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:31 0

Два малолетних сахалинца готовили теракт в техникуме

Два малолетних сахалинца готовили теракт в техникуме
Фото: pixabay.com

Два юных сахалинца хотели совершить теракт в техникуме. Парни купили обрез и сами сделали взрывчатку. К счастью, завершить задуманное им не удалось. Теперь молодых людей ждёт суд.

По версии следствия, в сентябре 2019 года двое семнадцатилетних местных жителей опубликовали в интернете материалы, публично призывающие к террористической деятельности. Парни незаконно приобрели обрез охотничьего ружья, патроны к нему и взрывчатое вещество.

Затем молодые люди изготовили три самодельных взрывных устройства. Парни собирались совершить теракт в техникуме, расположенном в поселке Шахтёрск. Совершить задуманное им помешали сотрудники управления ФСБ.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает sakhalin.info.

Просмотров всего: 306

#суды

распечатать


Происшествия 2

В Октябрьском районе мужчина забил соперника насмерть
Общество

Верховный суд обязал учитывать финансовое положение при взыскании судебных расходов
Общество 1

Бывший полицейский из Якутии получил 12 лет колонии за убийство задержанного
Власть 3

Виктор Ишаев получил условный срок
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь