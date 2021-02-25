Два малолетних сахалинца готовили теракт в техникуме

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Два юных сахалинца хотели совершить теракт в техникуме. Парни купили обрез и сами сделали взрывчатку. К счастью, завершить задуманное им не удалось. Теперь молодых людей ждёт суд.

По версии следствия, в сентябре 2019 года двое семнадцатилетних местных жителей опубликовали в интернете материалы, публично призывающие к террористической деятельности. Парни незаконно приобрели обрез охотничьего ружья, патроны к нему и взрывчатое вещество.

Затем молодые люди изготовили три самодельных взрывных устройства. Парни собирались совершить теракт в техникуме, расположенном в поселке Шахтёрск. Совершить задуманное им помешали сотрудники управления ФСБ.

Обвиняемые заключены под стражу. Уголовное дело направлено в суд, сообщает sakhalin.info.