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25февраля
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сегодня, 12:10 0

На что жалуются амурчане

На что жалуются амурчане
Фото: pixabay.com

В амурском управлении Роспотребнадзора подвели итоги 2020 года. За прошедший год в консультационный центр и пункты по защите прав потребителей Приамурья поступило 4 473 запроса от жителей региона, причём большая их часть из них поступила по телефону.

На основании полученных от амурчан заявлений специалисты составили 534 претензии: 156 – на вопросы продажи технически сложных товаров бытового назначения и мобильных телефонов; 65 – на туристические услуги; 55 – на оказание бытовых услуг; 19 – на продажи товаров дистанционным способом; 17 – на финансовые услуги; 222 – на иные вопросы защиты прав потребителей.

В 2020 году, специалисты амурского отделения Роспотребнадзора подготовили 39 исковых заявлений в суды.

В случае, если есть необходимость в обращении в Роспотребнадзор, то можно получить консультацию специалиста по телефону, на личном приеме, посредством интернета или в социальной сети Instagram.

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#аналитика

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