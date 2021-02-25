Рыбак в Индонезии нашёл в беременной акуле мутанта с «человеческим лицом»

Во время рыбалки Абдулла обнаружил в сетях траулера мёртвую акулу. Когда мужчина её разделал, внутри оказались трое детёнышей. Двое из них выглядели вполне нормально, а вот вид третьего оказался необычным.

Глаза, которые у акулы находятся по бокам головы, у этого детёныша оказались в самом низу. Если перевернуть акулёнка брюшком вверх, то его голова с огромными глазами и ртом становится похожа на с человеческое лицо.

Рыбак принёс мутанта домой, где его семья помогла ему сохранить это чудище.

По словам Абдуллы, теперь у него дома постоянно толпы людей, которые хотят увидеть необычного акулёнка. Многие хотят его купить, но мужчина не соглашается. Он считает, что детёныш принесёт удачу его семье и хочет его мумифицировать, чтобы сохранить.

Как сообщает The Mirror, доктор Дэвид Шиффман из Морского попечительского совета рассказал, что необычный вид детёныша акулы, вероятно, стал результатом частичной циклопии. При подобной мутации глаза развиваются с отклонениями, полностью или частично сращиваясь. Такие существа обычно живут всего нескольких дней.