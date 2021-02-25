Благовещенцы пожаловались на якобы рейдерский захват торгового центра

Неизвестные пожаловались в редакцию Амур.инфо на якобы «рейдерский» захват торгового центра на улице Ленина, 75 в Благовещенске. Как утверждают авторы сообщения, продавцы и предприниматели все выходные «привлекали к этому внимание».

Узнать подробности «захвата» или «привлечения внимания» у журналистов Амур.инфо не получилось: респонденты попросту перестали выходить на связь. Осталась только фотография с затёртыми лицами. При этом ни жители этого района города, ни представители властей не знают ни о каких захватах и акциях.

Как рассказали в мэрии Благовещенска, ситуацию с ТЦ оговаривали уже неоднократно. Всё упирается в федеральное законодательство, которое предписывает до конца 2024 года ликвидировать муниципальные предприятия. Само же помещение – муниципальная собственность, и никакого захвата там быть не может в принципе.

— В Благовещенске эта работа проводится поэтапно. В первую очередь, город реализует имущество, используемое для целей, не связанных с решением вопросов местного значения – а именно, торговли. По закону торговля не является вопросом местного значения, и муниципалитет не обязан заниматься этим видом деятельности. Но администрация должна обеспечить условия для того, чтобы этот вид деятельности развивался. Администрация Благовещенска выполнила эту свою обязанность, учитывая, что наш город занимает лидирующие позиции по количеству торговых площадей на душу населения, – рассказали в пресс-службе мэрии.

При этом вопрос начали решать ещё в 2020-ом году с реализации ТЦ «Центральный рынок».

— Всех арендаторов торгового центра на Ленина, 75 оповестили ещё в сентябре. С учетом обращения предпринимателей торги перенесли на начало 2021 года для проработки вопроса об альтернативном месте торговли для всех арендаторов. Проработан вопрос возможности размещения предпринимателей в открывающемся рынке по адресу улица Ленина, 77. Это соседнее здание, в котором в начале 2021 года планируется к открытию рынок по продажи товаров местных производителей, – заключили в городской администрации.

Напомним, новый фермерский рынок буквально в двух шагах от старого ТЦ – в здании бывшего развлекательного центра «Берёзка» – откроется уже в марте.