В Белогорске женщина сожгла мужчину и его сожительницу

24 февраля Амурский областной суд вынес приговор 40-летней жительнице Белогорска. Она признана виновной в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью, общеопасным способом, а также умышленном уничтожении имущества путем поджога, причинившем значительный ущерб.

В июле 2020 года жительница Белогорска узнала о том, что ее сожитель находится в гостях у его знакомой, при этом на звонки мужчина не отвечал. В связи с этим женщина разозлилась и на почве ревности решила убить обоих.

Вместе с дочерью и ее подругой она поехала домой к своему мужу, с которым на тот момент не жила. Зная, что бывший муж хранит на балконе бензин для травокосилки, она зашла в квартиру, и взяла ёмкость с бензином.

В полночь приехала по месту жительства потерпевшей.

Когда хозяйка квартиры открыла ей, женщина увидела, что ее сожитель спит на диване. Осужденная облила соперницу и мужчину бензином, подожгла его, после чего быстро покинула квартиру.

Мужчина погиб на месте от острого отравления продуктами горения, а женщина с ожогами 78% тела была доставлена в больницу, где скончалась спустя 9 дней.

При этом, пожар уничтожил имущество на сумму более 180 тысяч рублей, и представлял опасность для других жителей дома, которых пришлось эвакуировать из-за задымления.

Государственное обвинение в суде поддержала прокуратура Амурской области. В ходе заседания подсудимая признала свою вину, но ссылалась на то, что не хотела никого убивать.

Суд учел все обстоятельства дела и назначил ревнивой женщине 13 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на 1 год. Удовлетворен и гражданский иск сына погибшей о взыскании материального и морального вреда.