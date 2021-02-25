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Василий Орлов: «Готовясь к пропуску паводков, нужно сделать всё, чтобы защитить население, проживающее в зонах наибольшего риска»

Василий Орлов: «Готовясь к пропуску паводков, нужно сделать всё, чтобы защитить население, проживающее в зонах наибольшего риска»

Губернатор Приамурья Василий Орлов поручил главам муниципалитетов предоставлять информацию о готовности в случае размыва дорог. Это может произойти из-за ливневых дождей и выхода рек из берегов. Также Василий Орлов поручил минлесхозу проанализировать материальный резерв муниципалитетов на случай паводка. Это позволит своевременно выделить средства и пополнить резервы.

— Это сезонные природные явления. В периоды, о которых мы говорим, на территории области увеличивается риск затопления населенных пунктов из-за образования ледовых заторов, а также подъема уровня рек по причине выпадения обильных осадков. Нужно определить мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводков в текущем году, сделать всё, чтобы защитить население, проживающее в населённых пунктах в зонах наибольшего риска, – сказал губернатор.

Синоптики прогнозируют в марте небольшой дефицит осадков. В южных районах – 5-10 миллиметров, в северных районах – 5-12 миллиметров. Температура воздуха будет на 1-2 градуса больше, чем обычно, из-за чего снег растает быстрее.

— Можно предположить, что весеннее половодье не будет существенно отличаться от прошлых лет. Вскрытие рек ожидается со II декады апреля по I декаду мая. Однако высокий риск подтопления населённых пунктов сохраняется в период летних паводков из-за дождей, – отметил замначальника управления гражданской обороны и защиты населения управления МЧС по Амурской области Олег Яковлев.

Наиболее вероятны ледовые заторы на пяти участках реки Амур. Они представляют угрозу подтопления в районе сёл Албазино, Джалинда, Черняево, Нововоскресеновка и Ушаково.

Безаварийный пропуск паводка проведут в три этапа. Сначала оценят готовность к паводку, потом начнут разрушать ледовые заторы на реке Амур. Третий этап будет включать в себя сопровождение ледохода и мониторинг паводка, сообщает пресс-служба правительства области.

— Акцентирую внимание глав районов на дороги местного значения особенно в грунтовом исполнении, которые у нас в прошлом году сильно пострадали из-за обильных осадков, ливневых дождей. Должна быть отработана схема, областной минтранс у нас ключевое звено в этой схеме, в помощь минтрансу прошу министерство природных ресурсов для определения карьеров с инертными материалами. Сам факт объявления режима ЧС местного значения в полномочиях глав, но нужно отработать алгоритм действий при размыве дорог: куда обращаться, какие карьеры отведены, какая техника и сколько единиц должно быть привлечено для восстановления дорог. Минтранс возьмите на контроль, все должно быть готово для оперативного исполнения, – подчеркнул губернатор.

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#губернатор #дороги #МЧС #областная власть #погода

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Комментарии
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  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    1 час назад

    Очередные возгласы прокладки Путина, ни о чем...

    Как начнется паводок, выяснится, что все выделенные деньги уже "освоены", а главы "сделали всё" (размытая фраза, ни значащая ничего.

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