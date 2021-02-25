Амурчанин обвиняется в 43 кражах

Полицейские задержали банду грабителей. Двое мужчин и женщина совершали кражи в магазинах областного центра. У одного из задержанных 43 эпизода, еще 4 кражи недобросовестная компания совершила вместе. Расследование уголовного дела закончено, фигуранты скоро предстанут перед судом, сообщили в пресс-службе областной полиции.

Следствие установило, что с мая 2019 года по февраль 2020 один из задержанных совершил 43 кражи. Брал всё, что «плохо лежит» в магазинах: алкоголь, продукты, бытовую технику, одежду и парфюмерию. Еще 4 преступления компания совершила вместе. Злоумышленники заходили в магазин и претворялись обычными покупателями, выбирали товар и, пока никто не видит, уходили с ним из магазина. Украденное в основном продавали. В общей сложности преступники принесли ущерба на 500 тысяч рублей.

Лидер по кражам заключён под стражу, остальные участники преступной компании под подпиской о невыезде. Расследование уголовного дела закончено, все трое предстанут перед судом.