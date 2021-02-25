В Благовещенске владельцы карты «Мир» смогут ездить на автобусах со скидкой в шесть рублей

Сэкономить на проезде смогут благовещенцы-держатели карты «Мир» любого банка. При расчёте картой им предоставят скидку в шесть рублей. Акция действует с 1 марта до 30 июня.

Скидку будут делать как частные, так и муниципальные перевозчики. Чтобы её получить, необходимо рассчитаться картой через терминал – скидка спишется автоматически, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

— Оплата банковской картой за проезд – одно из самых быстрорастущих направлений в эквайринге. Удобные, безопасные и инновационные решения помогают жителям Амурской области с комфортом перемещаться на общественном транспорте. Развитие сервиса сегодня позволяет создавать дополнительные благоприятные условия для пассажиров, такие как скидка за проезд держателям карт с платёжной системой «Мир», – подчеркнул управляющий благовещенским отделением Сбербанка Сергей Исачкин.

Использование в автобусах банковской карты позволяет не только получить скидку, но и обезопасить себя в условиях пандемии: меньше контактов с потенциально заражёнными поверхностями, в частности, монет и купюр.

— В Амурской области выпущено более полумиллиона карт «Мир», многие из которых являются бесконтактными. Местные жители активно расплачиваются такими картами в магазинах, ресторанах и кафе, а также в общественном транспорте. Это удобно и безопасно, особенно в текущей ситуации. Мы надеемся, что возможность выгодной оплаты проезда позволит жителям и гостям города не только сэкономить денежные средства, но также обезопасить себя за счет сокращения прямого контакта с различными поверхностями, – сообщила Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращаться в банк, выпустивший карту. С полными правилами проведения акции можно будет ознакомиться на сайте.